السجن لكاردينال في أستراليا بتهمة اعتداء جنسي على أطفال

حكمت محكمة في أستراليا على الكاردينال جورج بيل، الأمين السابق لسكرتارية الفاتيكان الاقتصادية، بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على اثنين من الفتيان القاصرين.

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وقالت قناة SBS التلفزيونية، إن محكمة دائرة ملبورن، أخذت بالاعتبار السن المتقدم للكاهن (77 عاما)، وكذلك شدة الجريمة والضجة التي أثارتها جريمة الاغتصاب، عند اتخاذها القرار.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أنه حكم على الكاردينال بالسجن ست سنوات، سيقضي ثلاث سنوات وثمانية أشهر منها من دون الحق في الإفراج المشروط.

وقال القاضي، بيتير كيد، إنه قام بتقصير فترة الحبس دون الإفراج المشروط، بسبب عمر بيل، ومن أجل زيادة احتمال أن يعيش "آخر سنوات حياته في المجتمع".

وفي وقت سابق، أدانت محكمة محلفين أسترالية، الكاردينال المذكور، بارتكاب جرائم اعتداء جنسي بحق أطفال في جوقة كنسية، كان عمرهم حينذاك 13 عاما. وتم ارتكب الجريمة في عام 1996 عندما كان جورج بيل، يشغل منصب رئيس أساقفة ملبورن.

ويعتبر بيل، الذي كان في السابق أحد أقرب مستشاري البابا فرنسيس، أرفع رجل دين كاثوليكي تتم إدانته بجرائم جنسية ضد أطفال.

المصدر: نوفوستي