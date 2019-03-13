المعارضة في بريطانيا تدعو لانتخابات مبكرة عقب فشل ماي بتمرير صفقة "بريكست"

دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد فشل حكومة المحافظين بزعامة تيريزا ماي بنيل تأييد النواب لصفقة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي-بريكست.

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وقال كوربن في البرلمان: إن "الحكومة (حكومة المحافظين بزعامة تيريزا ماي) هزمت مرة أخرى بفارق كبير، والآن عليهم أن يقبلوا حقيقة أن اتفاقهم قد مات"، مشيرا إلى أن "رئيسة الوزراء تماطل بالوقت".

وأضاف: "ينبغي علينا أجراء انتخابات برلمانية شاملة".

ووعد كوربن بأن يقدم حزب العمال مشروعه الخاص بشروط صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وختم زعيم حزب المعارضة حديثه، قائلا: إن "الصفقة المقترحة من الحكومة ماتت، ومسألة إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يجب عدم النظر فيها بالبرلمان، وعلى البرلمان أن يؤيد اقتراحا جديدا لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن حزب العمال سيطرح خطته بهذا الشأن، معربا عن قناعته بأن الأغلبية ستلتف وراء اقتراح حزبه، فضلا عن استعداد حزبه للمفاوضات".

ورفض مجلس العموم البريطاني (النواب)، مساء الثلاثاء، الموافقة على الاتفاق المعدل بشأن شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي طرحته رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وصوت 391 نائبا ضد الصفقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، فيما أيدها 242 نائبا فقط، ليكون هذا الرفض الثاني من قبل البرلمان للمصادقة على اتفاق الخروج، علما بأن التصويت السابق جرى في 15 يناير الماضي.

وهذه النتيجة، التي أصبحت هزيمة جديدة بالنسبة إلى ماي وسط تعالي الأصوات الداعية إلى استقالتها، تعني أن لندن وبروكسل ليس بحوزتهما حتى الآن أي اتفاق ينظم عملية "بريكست" وذلك قبل 17 يوما فقط من موعد الانسحاب الرسمي لبريطانيا من الاتحاد، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من احتمال تأجيل هذه الخطوة لمدة شهرين على الأقل.

وأكدت ماي في هذا السياق أن مجلس العموم سيكون عليه التصويت حول موضوع الانسحاب دون صفقة يوم 13 مارس، وفي حال رفض البرلمان هذا الإجراء سينظم تصويت آخر يوم 14 مارس حول تأجيل "بريكست".

المصدر: وكالات