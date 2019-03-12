منافسة ترامب في انتخابات 2020 تطلب تعليق رحلات "بوينغ 737 ماكس 8" في أجواء أمريكا

حثت السيناتورة الديمقراطية والمرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، إليزابيث وارن، إدارة الطيران الفدرالية على تعليق رحلات طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في أجواء البلاد.

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وجاءت هذه الدعوة في وقت اتخذت فيه العديد من الدول إجراءات مماثلة، بعد تحطم طائرة من هذا الطراز وسط إثيوبيا الأحد الماضي في أجواء مناخية لطيفة ومقتل جميع الأشخاص الـ157 الذين كانوا على متنها، وهذه هي ثاني كارثة تطال هذا النوع من الطائرات خلال أربعة أشهر.

وقالت وارن في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن حملتها الانتخابية: "ما لم نتوصل إلى أسباب تحطم هاتين الطائرتين، ثمة تساؤلات جدية بأن هذه الطائرات ربما دخلت الخدمة دون إجراء تدريبات إضافية للطيارين من أجل توفير المال".

وانضم السيناتور الجمهوري عن ولاية ماساتشوستس ميك رومني على حسابه في "تويتر" إلى هذا النداء، مشددا على ضرورة تعليق استخدام هذه الطائرات حتى الوصول إلى أسباب الكارثتين وضمان سلامة المسافرين.

وقد أوقفت عشرات شركات الطيران وبعض الدول بشكل مؤقت تحليقات طائرات "بوينغ" من طراز "737 ماكس"، على الرغم من إبداء الشركة يقينها التام بسلامة طائراتها.

المصدر: وكالات