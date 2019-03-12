وسائل إعلام: القبض على تركي تسلل إلى السفارة الأمريكية لدى أثينا

تسلل مواطن تركي إلى مبنى السفارة الأمريكية لدى العاصمة اليونانية أثينا، حيث ألقى حرس السفارة القبض عليه، حسبما أفاد موقع zougla.gr الإخباري اليوناني، اليوم الثلاثاء.

وأورد الموقع أن التركي الذي يُعتقد أنه على صلة بأنصار الداعية، فتح الله غولن (الذي تتهمه أنقرة بإنشاء وإدارة "تنظيم إرهابي")، تمكن من تجاوز سور السفارة الحديدي دون أن ينتبه الشرطيون اليونانيون إليه، وحاول الاقتراب من المبنى، وذلك من أجل إبداء احتجاجه على رفض الولايات المتحدة منحه لجوءا سياسيا.

لكن المخالف أخفق في قطع المسافة الفاصلة بين السور الخارجي ومبنى السفارة، إذ لمحه الحراس الأمريكيون وألقوا القبض عليه. وأكدت السفارة، التي اتصل بها الموقع اليوناني،الواقعة ، يوم الأحد الماضي، لكنها رفضت التعليق عليها.

وأشار zougla.gr إلى أن محاولة التسلل إلى السفارة الأمريكية في أثينا هي الثانية منذ يوم 20 فبراير الماضي، حيث اجتاز مواطن تركي في 35 من عمره سورها وحاول الاقتراب من البعثة الدبلوماسية. وألقي القبض عليه في فناء السفارة وتم تسليمه إلى السلطات اليونانية التي اتهمته بخرق النظام العام. ولدى استجوابه ادعى أنه تسلل إلى أراضي السفارة ليطلب من البعثة الدبلوماسية منحه لجوءا سياسيا.

وليس من المستبعد أن يدور الحديث، في الحالة الثانية، عن المواطن التركي نفسه، دون أن تكشف وسائل إعلام محلية عن شخصيته.

المصدر: تاس