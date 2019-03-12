سلطات فنزويلا تمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 3 أيام لمغادرة البلاد

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، أن سلطات بلاده منحت الولايات المتحدة مهلة مدتها 72 ساعة لسحب كل دبلوماسييها من أراضي فنزويلا.

ونشر أرياسا، على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا لحكومة فنزويلا تعلن فيه عن قرارها وقف الاتصالات مع الولايات المتحدة بخصوص إنشاء بعثات التمثيل الدبلوماسية بين البلدين.

وقال أرياسا: "يجب أن يغادر الموظفون الدبلوماسيون الأمريكيون أراضي فنزويلا في غضون الساعات الـ72 المقبلة".

Comunicado Oficial sobre la decisión del Gobierno Bolivariano de Venezuela de dar por terminadas las conversaciones con EEUU para el establecimiento de oficinas de intereses. El personal diplomático estadounidense debe abandonar territorio venezolano en las próximas 72 horas: pic.twitter.com/B6cnpHhSyE — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 12 марта 2019 г.

واعتبر وزير الخارجية الفنزويلي، أن وجود الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا "يهدد الاستقرار في البلاد".

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ويأتي منح هذه المهلة بعد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية أنها ستسحب هذا الأسبوع جميع موظفيها الدبلوماسيين المتبقين في فنزويلا.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى "الوضع المتدهور" في كاراكاس، معتبرة أن وجود الموظفين الأمريكيين في سفارة واشنطن لدى فنزويلا يشكل "قيدا على السياسة الأمريكية".

وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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وتمثل الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية ليعلن نفسه يوم 23 يناير رئيسا انتقاليا لفنزويلا في خطوة يقول إنها تجري بالتوافق مع الدستور، متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية" بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.

وسبق أن أكدت الولايات المتحدة أنها تجري مفاوضات مكثفة مع قوى مختلفة في فنزويلا وخاصة الضباط في الجيش لإقناعهم بضرورة الانضمام إلى صفوف المعارضة، وذلك بالتزامن مع فرض عقوبات اقتصادية على المؤسسات الحكومية والمسؤولين في البلاد، بينهم مادورو.

المصدر: RT