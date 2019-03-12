مشاهد مرعبة لفيضانات اجتاحت البرازيل

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت السيول الجارفة التي اجتاحت مدينة ساو باولو البرازيلية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات اجتاحت مدينة ساو باولو، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم 4 من عائلة واحدة.

وغمرت الأمطار العديد من الأحياء، وسدت الطرق الرئيسية في المدينة مترامية الأطراف، وقطعت خدمات القطارات والحافلات في بعض المناطق.

وتكافح قوات الإطفاء لإنقاذ عدة أشخاص محاصرين في ساو باولو أكبر ولاية برازيلية والعاصمة المالية للبلاد، والتي يقطنها نحو 20 مليون شخص، وقد طالبت السلطات السكان بالبقاء في منزلهم بقدر الإمكان، مع توقع هطول أمطار غزيرة الثلاثاء.

A shopping mall in São Paulo city, today morning, after a little rain shower during the night. pic.twitter.com/XHreK4by5e — Alberto Tufaile (@Albertotufaile) 11 марта 2019 г.

Y así se produce una riada....sin tiempo para escapar ni reaccionar. Grabada por Felipe Delacasa en Sao Paulo, Brasil. Impresionante pic.twitter.com/4SDD2nlaPK — TELEPLANETA (@rtveteleplaneta) 11 марта 2019 г.

المصدر: وكالات