روحاني من العراق: مخطط أمريكي لنقل عناصر داعش إلى دول في المنطقة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة والغرب، لم يلعبا دورا في محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن من أسماهم بـ"الأعداء" يسعون من وراء صناعة "داعش" وتقديم الدعم له إلى إثارة الصراعات وإشعال الحروب الدينية والطائفية بين دول المنطقة.

وأوضح روحاني خلال لقائه مجموعة من قادة المجتمع في العراق، اليوم الثلاثاء، أن "شعوب المنطقة وفي مقدمتهم الشعب العراقي البطل تمكنت من خلال المقاومة والصمود من إحباط هذه المؤامرة وإلحاق الهزيمة بالإرهاب، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتز بوقوفها إلى جانب العراق حكومة وشعبا".

وأضاف: "رغم الدعايات التي تم بثها من قبل أمريكا والغرب، فإنهما لم يلعبا دورا في دحر الإرهاب، بل ما قاما به من قصف بعض المواقع لم يخرج عن إطار إجراءات استعراضية".

وأشار إلى أن "الإرهاب لم يتم القضاء عليه بشكل كامل، وأن أمريكا ترسم مخططات جديدة للمنطقة، وتعمل من خلالها على نقل الإرهابيين إلى باقي دول المنطقة وآسيا الوسطى والقوقاز وأفغانستان".

المصدر: RT