أول تعليق أمريكي على زيارة روحاني لبغداد: طهران تريد تحويل العراق لمحافظة إيرانية

حرّض ممثل أمريكا الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، ضد أول زيارة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد، قائلا: على العراقيين أن يتساءلوا عن دوافع زيارة رئيس إيران لبلادهم؟.

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وفي أول رد فعل أمريكي على زيارة الرئيس روحاني إلى العراق، قال هوك، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن:"الحكومة الإيرانية لا تضع الشعب الإيراني نفسه على سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته؟".

وأضاف " إذا كان الأمر يتعلق بأمن وسيادة واستقرار العراق فإن إيران ليست المرتجى، تريد إيران فتح طريق عسكري سريع عبر شمال الشرق الأوسط لاستخدامه من قبل الحرس الثوري في نقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين، فإيران تريد تحويل العراق لمحافظة إيرانية".



ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام هي الأولى له منذ تسلمه منصبه.

المصدر: وكالات