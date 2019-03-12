شاهد عيان يتحدث عن اللحظات الأخيرة للطائرة الإثيوبية المنكوبة

تحدث شاهد عيان عن اللحظات الأخيرة للطائرة الإثيوبية المنكوبة يوم الأحد قبل أن تصطدم بالأرض ويقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157.

إقرأ المزيد

وقال تمرات أبيرا لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الثلاثاء إنه رأى دخانا يتصاعد من الجزء الخلفي للطائرة، التي دارت مرتين في السماء ثم سقطت على الأرض لتنفجر ويرتفع الدخان الكثيف.

ويبحث فريق دولي من المحققين، بقيادة السلطات الإثيوبية، في سبب تحطم الطائرة، من طراز "بوينغ 737 ماكس 8".

فيما قررت عدة دول وشركات، منها المغرب والصين وإثيوبيا وإندونيسيا وأستراليا، وقف الرحلات التجارية لطائراتها من هذا الطراز لحين تتوضح الصورة.

وقال خبراء في سلامة النقل الجوي إنه من السابق لأوانه تخمين سبب التحطم، مشيرين إلى أن معظم الحوادث من هذا النوع تقع نتيجة لمجموعة من العوامل.

المصدر: "أسوشيتد برس"