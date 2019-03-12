بومبيو يتهجم على RT وسبوتنيك في معرض هجومه على دور روسيا في تأييد الشرعية بفنزويلا

لم تسلم قناة RT ووكالة سبوتنيك من هجمات وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، فوجّه سهام نقده نحو هاتين الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين، بسبب دعمهما للنظام الشرعي في فنزويلا.

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وزعم بومبيو في تصريحات نشرها موقع الخارجية الأمريكية اليوم: "أن روسيا استخدمت أجهزتها التضليلية التي ترعاها الدولة، مثل قناة RT (روسيا اليوم) ووكالة سبوتنيك، لتحويل الانتباه عن الكارثة الإنسانية لنظام مادورو".

وأضاف:"لقد أنفقت روسيا مبلغا هائلاً من المال في فنزويلا لدعم العلاقات الوثيقة مع النظام. مجموع القروض والاستثمارات الروسية في فنزويلا أكثر من 17 مليار دولار. وتستمر الشركات الروسية حتى يومنا هذا في محاولة مساعدة نظام مادورو في تحويل احتياطيات الذهب في البلاد إلى نقود، مما يؤدي إلى تبديد أصول الفنزويليين، وهي أصول سيحتاجون إليها لإعادة بناء مستقبلهم".

وادعى وزير الخارجية الأمريكي، أن "روسيا أيضا خلقت هذه الأزمة، وهي أيضاً، لأسبابها الخاصة، تحبط آمال الشعب الفنزويلي المشروعة وأحلامه الديمقراطية. تواصل موسكو، مثل هافانا، توفير الغطاء السياسي لنظام مادورو، وتضغط على الدول لتجاهل الشرعية الديمقراطية للرئيس المؤقت (خوان) غوايدو".

واعترف بأن روسيا هي التي أحبطت مشروع قرار أمريكي عندما استخدمت حق النقض ضد القرار الذي رعته الولايات المتحدة بشأن المساعدات لفنزويلا في مجلس الأمن يوم 28 فبراير.

وخلص للقول: القصة ليست كاملة دون الاعتراف بالدور المركزي الذي لعبته كوبا وروسيا، وما زالتا تلعبانه، في تقويض الأحلام الديمقراطية للشعب الفنزويلي ورفاهيته.

وختم بومبيو قائلا:"كوبا هي القوة الإمبريالية الحقيقية في فنزويلا. توفر الحكومة الكوبية التي يرأسها ميغيل دياز كانيل غطاء سياسيا لمادورو وأتباعه حتى يظلوا في السلطة".

المصدر: RT