بعد الإفراج عنه في تايلاند.. أستراليا تمنح البحريني حكيم العريبي جنسيتها

منحت أستراليا جنسيتها لحكيم العريبي، لاعب كرة القدم البحريني الذي هرب إليها عام 2014، وذلك بعد إفراج السلطات التايلاندية عنه في فبراير الماضي، بعد اعتقاله تلبية لطلب من المنامة.

وأعرب العريبي، في تصريح للصحفيين أدلى به اليوم الثلاثاء في ملبورن عقب مراسم منحه ونحو 200 شخص آخرين الجنسية، والتي حضرتها وزيرة الخارجية ماريس بين، عن سعادته إزاء حصوله على الجنسية الأسترالية، قائلا إن ذلك يتيح له الشعور بالأمن.

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وذكر العريبي (25 عاما) أنه ينوي التركيز على كرة القدم لصالح أستراليا ويأمل في الانضمام مستقبلا إلى منتخب هذا البلد، وتابع: "لا تستطيع أي دولة محاسبتي الآن لأنني أسترالي.. ما أريده هو فقط ألا تحاسبني البحرين".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية أثناء المراسم إن مجتمع بلادها كان قلقا للغاية حيال سلامة العريبي بعد احتجازه في تايلاند العام الماضي، مبدية فخرها إزاء نجاح حملة دولية أطلقت بهدف الإفراج عنه.

ولجأ العريبي إلى أستراليا عام 2014، بعد أن اتهم في بلاده بالمشاركة في أحداث "الربيع العربي" عام 2011 التي شملت البحرين أيضا، وبعد هروبه صدر بحقه في المملكة حكم قضائي بالسجن لمدة عشر سنوات.

وفي نوفمبر الماضي، احتجزت السلطات التايلاندية اللاعب في مطار بانكوك، عندما كان قادما من أستراليا مع زوجته لقضاء شهر العسل، وذلك تلبية لمذكرة توقيف دولية صدرت بحقه بطلب من البحرين.

وتحت ضغوط دولية، أسقطت السلطات البحرينية في فبراير الماضي مذكرة التوقيف الدولية وتم الإفراج عن العريبي.

المصدر: أسوشيتد برس + وسائل إعلام أسترالية