المدعي: "نموش أنت شخص جبان".. المؤبد لأول منفذ اعتداء في أوروبا بعد عودته من سوريا

قضت محكمة بلجيكية بسجن المواطن الفرنسي، مهدي نموش، مدى الحياة لقتله 4 أشخاص بالرصاص في المتحف اليهودي ببروكسل عام 2014.

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وعبرت أسر الضحايا والناجون من الهجوم عن ارتياحهم في نهاية محاكمة مطولة استمرت مداولاتها من 10 يناير إلى 5 مارس مع الاستماع إلى مئة شاهد، وشابها جدل بشأن ما وصفوه بنظرية المؤامرة من فريق الدفاع.

وقال نموش البالغ من العمر 33 عاما، الذي خطط للهجوم ونفذه بعد عودته من سوريا، للمحكمة إن "الحياة تستمر"، قبل مداولات هيئة المحلفين النهائية بشأن مدة عقوبته.

كما حكم على الفرنسي ناصر بندرير (30 عاما) الذي أدين بكونه "منفذا شريكا" للاعتداء بسبب تزويده نموش بالأسلحة والذخيرة، بالسجن 15 عاما.

وقتل نموش ضحاياه الأربع باستخدام مسدس وبندقية كلاشينكوف في أقل من 90 ثانية.

وقالت المحكمة التي أعلنت الأحكام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إنّ نموش لم يظهر ندما قط على جرائمه.

وقال المدعي يفيس موريو "نموش، أنت شخص جبان. لقد قتلت أشخاصا بالرصاص من الخلف، قتلت نساء كبار في السن بإطلاق النار عليهم من بندقية، أنت تقتل لأن ذلك يعطيك متعة للقتل".

وأدين نموش بقتل زوجين يهوديين وموظف بلجيكي ومتطوع فرنسي في 24 مايو 2014 بالمتحف اليهودي ببروكسل.

واعتبر بندرير وهو صاحب سوابق من مرسيليا، "منفذ شريك" للاعتداء بسبب تزويده المنفذ بالأسلحة والذخيرة. وكانت هذه المساعدة "أساسية" في تنفيذ جرائم القتل الأربع، بحسب المحكمة.

ويمضي بندرير حكما بالسجن في فرنسا. وكان حكم عليه في سبتمبر بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بمحاولة ابتزاز أموال في مرسيليا. وستنظر محكمة استئناف في قضيته في 29 مارس.

وكان نموش قد انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا عام 2013، وحاول أن يقنع فريق الدفاع بأنه ضحية فخ نصبه عملاء مخابرات لبنانية وإيرانية لتحميله مسؤولية جرائم قتل تستهدف المخابرات الإسرائيلية الموساد.

وأوقف نموش في مرسيليا (جنوب فرنسا) بعد ستة أيام من الهجوم وفي حوزته الأسلحة المستخدمة في تنفيذ جريمته وهي عبارة عن مسدس وبندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف.

ويقول المدعون إن الهجوم كان أول اعتداء في أوروبا ينفذه متطرف عائد بعد المشاركة في القتال في سوريا.

المصدر: وكالات