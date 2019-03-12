"وجودهم يقيد سياستنا".. واشنطن تسحب آخر دبلوماسييها المتبقين من فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها ستسحب هذا الأسبوع جميع موظفيها الدبلوماسيين المتبقين في فنزويلا .

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وأشارت الوزارة إلى "الوضع المتدهور" في كاراكاس، مؤكدة أن وجود موظفين أمريكيين في السفارة يشكل "قيدا على السياسة الأمريكية".

وعلى صفحته في موقع "تويتر"، غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائلا: "ستقوم الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسحب جميع الموظفين المتبقين في السفارة الأمريكية بفنزويلا".

وأضاف: "يعكس هذا القرار الحالة المتدهورة في فنزويلا، وكذلك الاستنتاج القائل بأن وجود الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة أصبح يشكل قيدا على السياسة الأمريكية".

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 mars 2019

المصدر: RT