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"وجودهم يقيد سياستنا".. واشنطن تسحب آخر دبلوماسييها المتبقين من فنزويلا

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Reuters Carlos Garcia Rawlins
أرشيف - مبنى السفارة الأمريكية في كاراكاس في 4 مارس 2015
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها ستسحب هذا الأسبوع جميع موظفيها الدبلوماسيين المتبقين في فنزويلا .

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وأشارت الوزارة إلى "الوضع المتدهور" في كاراكاس، مؤكدة أن وجود موظفين أمريكيين في السفارة يشكل "قيدا على السياسة الأمريكية".

وعلى صفحته في موقع "تويتر"، غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائلا: "ستقوم الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسحب جميع الموظفين المتبقين في السفارة الأمريكية بفنزويلا".

وأضاف: "يعكس هذا القرار الحالة المتدهورة في فنزويلا، وكذلك الاستنتاج القائل بأن وجود الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة أصبح يشكل قيدا على السياسة الأمريكية".

المصدر: RT

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