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وزير الخارجية الفنزويلي يلتقي خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

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وزير الخارجية الفنزويلي يلتقي خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
Twitter@jaarreaza
وزير الخارجية الفنزويلي يلتقي خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
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التقى وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، في كاراكاس، اليوم الاثنين، فريقا من خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان.

وكتب أرياسا في تغريدة على حسابه في تويتر: "التقينا صباح اليوم ممثلي بعثة العمل الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأثناء الاجتماع التنسيقي والإعلامي تمت مناقشة سياسات فنزويلا في مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية".

وأضاف الوزير أن أعضاء الفريق سيزورون في وقت قريب "المؤسسات الحكومية وأجهزة السلطة" في بلاده.

وكان المكتب الإعلامي للمفوضية السامية أفاد، يوم 8 مارس، بأن خبراء البعثة الذين تستمر مهمتهم من  12 حتى 22 من الشهر الجاري، يخططون للقاء مسؤولين حكوميين ونواب وممثلي المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم المفوضية، روبرت كولفيل، لوكالة "تاس" الروسية، إن البعثة الفنية ستقدر ما إذا تهيأت الظروف لكي يقوم المفوض السامي نفسه بزيارة فنزويلا. وردّ كولفيل بالنفي على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لقيامه بهذه الزيارة في الوقت القريب.

المصدر: تاس

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