رئيسة مجلس النواب الأمريكي: لست مع عزل ترامب لكنه غير مؤهل للرئاسة

أعلنت رئيسة مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، السياسية الديمقراطية نانسي بيلوسي، أنها لا تؤيد فكرة عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لكنها اعتبرت أنه غير كفؤ لهذا المنصب.

وقالت بيلوسي، في حديث خاص لصحيفة "واشنطن بوست" تم تسجيله الأسبوع الماضي ونشر اليوم الاثنين، ردا على سؤال مناسب: "لست مع العزل".

وأضافت بيلوسي موضحة: "العزل يقسم البلاد لدرجة كبيرة، ولا أعتقد أن علينا سلك هذا المسار إلا في حال كانت هناك دوافع ساحقة لكلا الحزبين لا يمكن تجاوزها. وهو لا يستحق ذلك بتاتا".

وصرحت بيلوسي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتبر ترامب مؤهلا لتولي منصب الرئيس: "لا أعتقد ذلك. هو غير مؤهل أدبيا وذهنيا".

وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "وما يجب أن نفعله نحن هو أن نظهر هذا التناقض في حكم هذا الرئيس، الذي يخاطب مشاعركم بأن هناك انعداما في الأمن وبالتالي يخاطب الميول إلى رهاب الأجانب إن كان الحديث يدور عن العولمة أو المهاجرين، ويحارب في الوقت ذاته ضد وجود هواء نظيف ليتنفسه أطفالكم والمياه الصافية ليشربوها، وضد الأمن الغذائي، إن كل ما هو خير يجب أن نفعله نحن لأن الناس لا يستطيعون القيام به بأنفسهم".

ويواجه الرئيس الأمريكي الحالي من حزب الجمهوريين معارضة عنيفة من قبل المعسكر الديمقراطي في إطار ملفات عدة وأسفرت الخلافات بين الطرفين حول قضية الميزانية الجديدة وبناء الجدار مع المكسيك في أواخر 2018 عن أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة وسط تعالي الدعوات بين الديمقراطيين لعزل ترامب.

المصدر: واشنطن بوست + وكالات