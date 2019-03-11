واشنطن ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية تدريجيا عن ترسانتها النووية

أعلن الموفد الأمريكي ستيفن بيغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية تدريجيا عن ترسانتها النووية.

وأكد ستيفن بيغون أن واشنطن تريد نزعا كاملا للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات.

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وكرر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل بأن تتوصل إلى "نزع نهائي للسلاح النووي ويمكن التحقق منه تماما" بحلول "نهاية الولاية الأولى للرئيس" في يناير 2021.

وأشار الموفد الأمريكي في سياق حديثه إلى عدم وجود "جدول زمني مصطنع".

وفي وقت سابق اليوم قالت "الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكية، إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية، لمنشآت كورية شمالية أظهرت نشاطا في موقع يستخدم لإطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

والتقطت شركة "DigitalGlobe" للأقمار الصناعية، صورا يوم 22 فبراير الماضي، لموقع "سانومدونغ"، الذي كان يستخدم في الماضي لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

كما أظهرت الصور شاحنات نقل ورافعات وعربات على سكك حديدية بالقرب من موقع "سانومدونغ".

ونقلت الإذاعة عن خبراء قولهم إنه من دون إمكانية رؤية المنشأة من الداخل أو الحصول على مزيد من المعلومات لا يمكن تحديد طبيعة ذلك النشاط بشكل دقيق.

وذكرت تقارير في الأسبوع الجاري، أن كوريا الشمالية بدأت بإعادة العمل بموقع "سوهي" لإطلاق الصواريخ ذات الاستخدام المزدوج لاختبار الصواريخ التي تحمل أسلحة نووية وأيضا لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء.

المصدر: وكالات