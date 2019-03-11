البرلمان الفنزويلي المعارض يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب انقطاع الكهرباء

أعلن البرلمان الفنزويلي (المعارض للرئيس نيكولاس مادورو)، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد على خلفية حالات انقطاع الكهرباء المستمرة على نطاق واسع.

وجاء في بيان صدر عن الجمعية الوطنية الفنزويلية، بطلب من رئيسها، خوان غوايدو، ونقلته "فرانس برس"، أن حالة الطوارئ يتم فرضها على أراضي البلاد بأسرها، وذلك "نظرا للوضع الكارثي الناجم عن انقطاع الكهرباء".

وسابقا اليوم، دعا غوايدو، الذي نصب نفسه، يوم 23 يناير، رئيسا مؤقتا لفنزويلا، أنصاره للخروج إلى الشوارع، يوم الثلاثاء، للاحتجاج على حوادث انقطاع الكهرباء، المستمرة منذ أواخر الأسبوع الماضي. وتعزو المعارضة هذه الحوادث إلى أخطاء "نظام مادورو" والفساد، فيما تتحدث الحكومة عن هجوم سبراني مدبر من قبل الولايات المتحدة واستهداف كبرى محطات الطاقة الكهرومائية التي كانت تغذي كل البلاد تقريبا بالكهرباء.

المصدر: إنترفاكس