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بولتون: باكستان أكدت سعيها لخفض التوتر مع الهند

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بولتون: باكستان أكدت سعيها لخفض التوتر مع الهند
Reuters JIM YOUNG
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون
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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أكد له عزم بلاده على خفض التوتر مع الهند واتخاذ خطوات حازمة ضد الجماعات الإرهابية.

وكتب بولتون في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "تحدثت مع وزير الخارجية الباكستاني قريشي للتشجيع على خطوات جدية ضد "جيش محمد" وغيره من الجماعات الإرهابية العاملة انطلاقا من باكستان".

وأضاف بولتون أن "وزير الخارجية أكد لي أن باكستان ستتعامل بحزم مع جميع الإرهابيين وستواصل الخطوات لخفض التوترات مع الهند".

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ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين الهند وباكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه في أعقاب هجوم مسلحين على حافلة عسكرية هندية الشهر الماضي.

واتهمت الهند باكستان عقب الهجوم بإيواء الإرهابيين، وخاصة جماعة "جيش محمد" المسؤولة عن الهجوم.

المصدر: رويترز

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