نيبينزيا: نشاطات "داعش" في أفغانستان لا تزال تهدد روسيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ، اليوم الاثنين، إن نشاطات تنظيم "داعش" في أفغانسان لا تزال تهدد أمن روسيا والدول الصديقة لها في منطقة آسيا الوسطى.

وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في أفغانستان، قال نيبينزيا: "يقلقنا جدا تواجد داعش المستقر في أفغانستان، حيث يواصل مسلحوه، رغم النجاحات المنفردة لأجهزة الأمن الأفغانية، في تعزيز مواقعهم ونفوذهم في البلاد، ويعملون على تقوية صفوفهم، بما في ذلك عبر انخراط مقاتلين إرهابيين أجانب حاربوا في سوريا والعراق تحت راية داعش".

وأشار الدبلوماسي إلى أن ذلك "يهدد بشكل خطير أمن أصدقائنا في آسيا الوسطى وأمن مناطقنا الجنوبية".

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن الأفغاني، تاداميشي ياماموتو، إن العام 2018 كان الأكثر فتكا في تاريخ النزاع الأفغاني. وأوضح أنه بحسب معلومات البعثة الأممية في أفغانستان، فقد خلف العنف هناك، خلال العام الماضي، مقتل أكثر من 3800 مدني أفغاني وإصابة حوالي 11 ألفا آخرين بجروح.

وأشار ياماموتو إلى أن هذه الأرقام المفزعة ليست سوى جزء من فواجع الحرب المستمرة في أفغانستان، مشيرا إلى قسوة الظروف المعيشية في البلاد حيث يعيش أكثر من نصف عدد سكانها تحت خط الفقر.

المصدر: نوفوستي + تاس