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السفارة: لا أثر لوجود قنبلة على متن طائرة هبطت اضطراريا في باكو

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السفارة: لا أثر لوجود قنبلة على متن طائرة هبطت اضطراريا في باكو
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طائرة Airbus A321 التابعة لشركة "خطوط أورال الجوية" الروسية
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أعلنت سفارة روسيا لدى أذربيجان، مساء اليوم الاثنين، أن فحص الطائرة الروسية التي هبطت في مطار باكو الدولي في وقت سابق من اليوم، لم يكشف عن وجود أي قنبلة على متنها.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة لوكالة "نوفوستي" إن الطائرة ستقلع باتجاه موسكو في النصف الأول من يوم غد الثلاثاء.

وسابقا الاثنين، أفاد المكتب الإعلامي لمطار حيدر علييف الدولي في باكو، بأن طائرة Airbus 321 التابعة لشركة "خطوط أورال الجوية" والتي كانت تنفذ رحلة من البحرين إلى موسكو، هبطت اضطراريا فيه بسبب اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها.

المصدر: نوفوستي

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