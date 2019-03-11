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صالح: هزيمة داعش تتطلب المزيد من التعاون للتصدي لعودة الإرهاب من جديد

مراسم استقبال الرئيس الإيراني حسن روحاني في قصر السلام ببغداد

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استقبل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين الرئيس الإيراني حسن روحاني في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

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وهذه الزيارة الأولى الرسمية التي يقوم بها روحاني إلى العراق، وتستمر 3 أيام، في ظل ضغوط أمريكية على بغداد للحد من العلاقات مع طهران.

وتوجه الرئيس الإيراني فور وصوله البلاد إلى منطقة الكاظمية لزيارة مقام الإمام موسى الكاظم، قبل مراسم الاستقبال الرسمي له.

وإيران، التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للعراق لمنتجات تبدأ من الأجهزة الكهربائية مرورا بالخضار وصولا إلى السيارات والغاز، تعاني من عقوبات أعاد الأمريكيون فرضها في أعقاب انسحاب أحادي الجانب لواشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه قبل 3 سنوات.

وتربط إيران علاقات وثيقة ومعقدة بالعراق في الوقت نفسه، ولها نفوذ كبير أيضا من خلال فصائل مسلحة وأحزاب سياسية مقربة منها.

المصدر: وكالات

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