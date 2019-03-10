القوات الجوية التركية تشن غارات شمالي العراق

شن سلاح الجو التركي، يوم الأحد، غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني"، شمالي العراق.

وقال حساب وزارة الدفاع التركية على موقع "تويتر" إن الغارات استهدفت مواقع لـ"بي كا كا" في منطقتي أفاشين - باسيان شمالي العراق.

وأضاف أن الغارات دمرت مواقع سلاح، وملاجئ، ومخازن يستخدمها عناصر التنظيم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

وبحسبما نشرته وكالة "الأناضول" التركية، فإن تنظيم "بي كا كا" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية