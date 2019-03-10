بسبب فيديو...تحويل عدد من قيادات وطلاب جامعة مصرية إلى التحقيق

قرّرت إدارة جامعة المنصورة بمصر، تحويل عدد من قيادات وطلاب كلية "حاسبات ومعلومات" إلى التحقيق، بسبب رقصهم الجماعي على إيقاع إحدى أغنيات مطرب المهرجانات حمو بيكا.

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وأصدر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، بياناً أوضح فيه أن "ما حدث يخالف الأعراف والأخلاق الجامعية، وهو تصرف فردي من بعض طلاب الكلية، وغير لائق، مشيراً إلى أنه أمر بالتحقيق فورا ومحاسبة المتسببين.

وقال إنه تبين أن تصوير الفيديو تمّ بعد انتهاء فعالية الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات ضمن فقرات ترفيهية تحت إشراف اتحاد الطلبة، وقبل حضور أعضاء هيئة التدريس، وإدارة الكلية لختام الفاعليات، وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين.

المصدر: النهار