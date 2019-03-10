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أطباء في فرنسا يدعون لحظر استخدام الشرطة للرصاص المطاطي

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أطباء في فرنسا يدعون لحظر استخدام الشرطة للرصاص المطاطي
Reuters PHILIPPE WOJAZER
احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس، 9 مارس 2019
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كتبت مجلة "Journal du dimanche" الفرنسية أن مجموعة من أطباء العيون الفرنسيين وجهت رسالة إلى الرئيس ماكرون دعته فيها إلى فرض حظر على استخدام الشرطة للرصاص المطاطي ضد المحتجين.

وجاء في الرسالة التي وقعها 35 طبيب عيون في 6 مارس الجاري، أن فرنسا تشهد حاليا "وباء" لا سابق له لإصابات العيون.

وأضافت: "إننا بصفتنا أطباء عيون تنحصر مهمتنا في وقاية ومعالجة أمراض العيون، ندعو لفرض حظر على استخدام هذه الأسلحة التي تسبب إصابات أثناء العمليات التي تجريها هيئات الأمن. وتعد دعوتنا طبية وإنسانية لا غير، وهدفها الوحيد هو منع وقوع إصابات جديدة" في عيون الناس.

وأفاد لوران نونيز، وزير الدولة التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، الخميس الماضي، بأنه سجلت منذ بداية احتجاجات "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر 2018 أكثر من 13 ألف حالة لإطلاق النار بالرصاص المطاط، الأمر الذي أدى إلى إصابة نحو 2,2 ألف من المحتجين.

ورفض مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية فرنسية في الشؤون الإدارية) في 1 فبراير الماضي كتاب التماس حول فرض حظر على استخدام الشرطة لقاذفات قنابل خاصة أثناء احتجاجات "السترات الصفراء".

المصدر: نوفوستي

 

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