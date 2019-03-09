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شاهد.. وزيرة ألمانية تجمع القمامة في عيد المرأة (صور + فيديو)

أخبار العالم

شاهد.. وزيرة ألمانية تجمع القمامة في عيد المرأة (صور + فيديو)
/ Michele Tantussi
فرانزيسكا جيفي وزيرة الدولة لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب بألمانيا
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شاركت فرانزيسكا جيفي وزيرة الدولة لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب بألمانيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم الجمعة 8 مارس، في أعمال جمع القمامة مع عمال البلدية.

وركبت الوزيرة إحدى الشاحنات المخصصة لجمع القمامة من المنازل ليفاجئ المواطنون بأن الوزيرة هي من تقوم بذلك.

ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي والذي يحاكي الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، حيث تمنح العديد من الدول في هذا اليوم إجازة تيمنا وتكريما للمرأة العاملة.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية + تويتر

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