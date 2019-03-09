شاهد.. وزيرة ألمانية تجمع القمامة في عيد المرأة (صور + فيديو)

شاركت فرانزيسكا جيفي وزيرة الدولة لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب بألمانيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم الجمعة 8 مارس، في أعمال جمع القمامة مع عمال البلدية.

وركبت الوزيرة إحدى الشاحنات المخصصة لجمع القمامة من المنازل ليفاجئ المواطنون بأن الوزيرة هي من تقوم بذلك.

Aufräumen mit den Rollenklischees! Zum #Frauentag traf sich Franziska #Giffey heute mit Müllwerkerinnen aus ganz Deutschland – und packte schließlich auch selbst mit an. Rollenbilder prägen noch immer viele Berufsfelder – doch es bewegt sich was, auch in der #Müllabfuhr. pic.twitter.com/ZKeyVvyMdx — BMFSFJ (@BMFSFJ) 7 марта 2019 г.

🇩🇪 قامت وزيرة الدولة الألمانية لشئون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب

Franziska Giffey

اليوم بمشاركة عمال شركات النظافة فى جمع القمامة من أمام المنازل احتفالا بمناسبة #يوم_المراه_العالميpic.twitter.com/12bmjZtE01 — Mohammad Ali Kh (@MohammadAliKh3) 8 марта 2019 г.

German Family and Women Minister and Social Democrat (SPD) Franziska Giffey arrives in style in Berlin.



Ahead of #WomensDay⁠ ⁠, the @BMFSFJ minister is accompanying garbage collectors in a call to challenge gender stereotypes in male-dominated jobs. #Frauentag⁠ ⁠ pic.twitter.com/DxFs6CCIzG — Kate Brady (@kbrady90) 7 марта 2019 г.

Aufräumen mit Rollenklischees! Das war das Motto bei einem Treffen von Müllwerkerinnen aus ganz Deutschland zum #Weltfrauentag in Berlin. Auch Bundesfrauenministerin Franziska #Giffey war dabei und hat die Berliner Stadtreinigung @BSR_de bei der Arbeit unterstützt. #Frauentagpic.twitter.com/ZjZDyH6F1F — BMFSFJ (@BMFSFJ) 8 марта 2019 г.

ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي والذي يحاكي الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، حيث تمنح العديد من الدول في هذا اليوم إجازة تيمنا وتكريما للمرأة العاملة.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية + تويتر