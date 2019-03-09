أردوغان حول التهديد الأمريكي: الأمر يتعلق بحرية تحركاتنا في سوريا وليس "إس-400"

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن شراء بلاده منظومات "إس-400" من روسيا لا يؤثر على أمن الولايات المتحدة والناتو، معتبرا أن المشكلة تتعلق بحرية تحركات تركيا خاصة في سوريا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام تجمع انتخابي لـ"حزب العدالة والتنمية" بولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد: "إن الصفقة حول شرائنا منظومات إس-400 للدفاع الجوي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأمن الولايات المتحدة أو بالناتو أو بمشروع طائرة F-35".

وأضاف الرئيس التركي: "أسباب شرائنا إس-400 والطريقة التي سنستخدم بها هذه المنظومات واضحة تماما".

واعتبر أردوغان أن "الأمر لا يتعلق بشراء منظومة إس-400 بل بحرية تحركات تركيا في المنطقة وعلى رأسها سوريا"، مشيرا إلى أمله في أن "تتم تسوية" الخلافات بين أنقرة وواشنطن بسبب هذا الموضوع "مثلما جرى ذلك في إطار القضايا الأخرى".

وأمس الجمعة هددت وزارة الدفاع الأمريكية الحكومة التركية بأنها قد تواجه "عواقب خطيرة" في حال اشترت المنظومات الروسية المضادة للصواريخ من طراز "إس-400" تطبيقا للعقد المناسب بين البلدين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، تشارلز سامرز، إن تطبيق الصفقة سينعكس على العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتركيا التي لن يكون بإمكانها الحصول على طائرات F-35 وصواريخ "باتريوت".

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة مرارا السلطات التركية من شراء منظومات "إس-400"، مهددة بفرض عقوبات على تركيا، لكن الأخيرة أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، أن الصفقة مع روسيا المبرمة في 2017 لا رجعة عنها ومسألة الانسحاب منها ليست واردة على الإطلاق، متعهدة بالرد على أي إجراءات تقييدية أمريكية في هذا السياق.

المصدر: الأناضول + وكالات