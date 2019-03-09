لأول مرة.. انتشار أمني في شوارع كاراكاس تحسبا لمظاهرات أنصار غوايدو

أفادت وسائل إعلام بأن عناصر لأجهزة الأمن الفنزويلية انتشروا في شوارع كاراكاس، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة، في انتظار مظاهرات جديدة لمؤيدي رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو.

وأفادت وكالة "تاس" اليوم السبت نقلا عن مراسلها المتواجد في العاصمة الفنزويلية، أن بضعة عشرات من رجال الشرطة بالزي الخاص مزودين بالخوذ والدروع انتشروا في شارع فيكتوريا، فيما يبدأ أنصار المعارضة بالتحشد في الموقع.

وذكرت الوكالة أن عدد أنصار غوايدو في الشارع لم يتعد حتى الآن بضعة عشرات أيضا، ولا يزال الوضع في الشارع هادئا، حيث يحاول بعض المتظاهرين إقناع الشرطيين بالانضمام إليهم، ما يؤدي أحيانا إلى مشادات كلامية.

من جانبها، أكدت وكالة "أسوشيتد برس" انتشار أعداد كبيرة من عناصر الأمن مزودين بأدوات مكافحة الشغب في أكثر من موقع بكاراكاس، في انتظار مظاهرات المعارضة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدة أرتال من عناصر الشرطة على دراجات نارية مرت عبر العاصمة اليوم.

Reuters Carlos Jasso

Carlos Garcia Rawlins

Reuters Carlos Garcia Rawlins

في غضون ذلك، يسعى مؤيدو الرئيس نيكولاس مادورو لتنظيم مظاهرات اليوم بالتوازي مع احتجاجات المعارضة، في وقت عادت فيه الطاقة الكهربائية إلى العديد من مناطق البلاد، بعد أسوأ حالة للانقطاع في تاريخ فنزويلا بدأت ليلة الخميس.

تشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية عميقة على خلفية إعلان غوايدو نفسه في 23 يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من مادورو، واعترفت دول عديدة بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

من جانبه، اعتبر مادورو الذي يحظى بدعم من روسيا وتركيا والصين أن غوايدو "دمية بيد الولايات المتحدة" متهما واشنطن بالسعي لتنفيذ انقلاب عليه.

المصدر: تاس + أسوشيتد برس