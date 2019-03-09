شاهد كيف استحم الزبائن إثر تحطم حوض سمك ضخم داخل مطعم

وثقت كاميرا مراقبة بأحد المقاهي بجمهورية الجبل الأسود لحظة غرق رجلين بالمياه بعدما تحطم فجأة حوض أسماك ضخم كان خلفهما.

وكان الرجلان يستمتعان بتناول القهوة في مقهى وفجأة تحطم زجاج حوض مياه ضخم خلفهما، وتدقفت نحوهما كمية هائلة من المياه.

ونقل موقع "ديلي مايل" البريطاني تصريحات أحد العاملين بالمقهى، حيث قال إيغور فوكوروفيتش، "لم تكن هناك أسماك داخل الحوض الذي صُنع خصيصًا للمقهى من قبل شركة في مدينة بلغراد عاصمة صربيا".

وأضاف: "كان الحوض جديدا ولم يمض على وجوده بالمقهى سوى يومين فقط، لذلك لم يكن لدينا الوقت الكافي لوضع الأسماك فيه.. ولحسن الحظ لم يُصب أحد من الرجلين بمكروه، ولكن الخسارة كانت كبيرة حيث بلغت 7 آلاف يورو".

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مازحا: "شرب القهوة بالاستحمام"، فيما أفاد شخص آخر: "إنهما يستحقان شرب القهوة مجانا لمدة عام".

المصدر: موقع "دايلي مايل" البريطاني