مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة ركاب صغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية

لقي 5 أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة ركاب صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفاد مكتب شريف مقاطعة "بالم بيتش" وهي ثاني أكبر مقاطعة في ولاية فلوريدا، في بيان يوم السبت، بأن ممثلي الوحدة البحرية لمكتب شريف "بالم بيتش" وموظفي إدارة مكافحة الحرائق في المنطقة انتشلوا خمس جثث من داخل الطائرة.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار تامبا الدولي وانخفضت للهبوط عند الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي لكنها تحطمت في بحيرة أوكشوبي.

#BREAKING UPDATE:

Deputies confirm five people killed in plane crash near Pahokee airport.

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المصدر: وسائل إعلام أمريكية