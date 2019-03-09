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السلطات الجزائرية تنفي مقتل شرطي في مظاهرات أمس الجمعة

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السلطات الجزائرية تنفي مقتل شرطي في مظاهرات أمس الجمعة
Reuters Ramzi Boudina
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نفت الشرطة الجزائرية صحة التقارير، التي تحدثت عن مقتل شرطي خلال مظاهرات أمس الجمعة الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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وقالت الشرطة الجزائرية إن المظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة أمس الجمعة أسفرت عن إصابات في صفوف رجال الأمن، ما تطلب نقل بعضهم إلى المستشفى المركزي للأمن الوطني لتلقي العلاج.

وجاء رد "المديرية العامة للأمن الوطني" الجزائري، عقب أنباء تداولتها مواقع التوصل الاجتماعي، تفيد بمقتل شرطي بالعاصمة وإصابة ثان بجراح خطيرة.

وفي بيان سابق لإدارة الشرطة الجزائرية ذكرت أن مظاهرات الجمعة شهدت، توقيف 195 شخصا بالعاصمة بتهمة التخريب، جلهم من المنحرفين الذين انضموا للمظاهرات من أجل القيام بأعمال تخريبية بشارعي ديدوش مراد وكريم بلقاسم (وسط الجزائر العاصمة)".

هذا وتتواصل المظاهرات في المدن الجزائرية للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

المصدر: RT + وكالات

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