وكالة إيرانية: قيادي ورجل دين عراقي بارز رفض دعوات السعودية لزيارتها

كشف مصدر لوكالة "تسنيم" الإيرانية عن أن زعيم تيار "الحكمة الوطني" العراقي، عمار الحكيم، رفض دعوات من السعودية لزيارتها.

ونقلت "تسنيم" عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن السعودية قامت 6 مرات بدعوة زعيم التيار، عمار الحكيم، لزيارتها، ولكنه رفض تلبية جميع هذه الدعوات، وأنه اشترط قبل إجراء أي زيارة إلى السعودية، تسوية مشاكل الشيعة في السعودية والبحرين.

وأضاف المصدر أن من بين مشاكل الشيعة في السعودية قيود السفر عليهم إلى العراق، حيث كانت هذه الأشياء من أبرز تلك الشروط.

وذكر المصدر ذاته أن الحكيم طالب باتخاذ ترتيبات لحدوث لقاء بينه وبين ملك البحرين في الرياض ليتم عبر هذا الطريق مناقشة مشاكل الشيعة في البحرين.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية