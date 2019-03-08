الدنمارك تلاحق مروجي "فيديو" قتل الفتاتين الاسكندينافيتين في المغرب

أعلنت الشرطة الدنماركية أنها وجهت اتهامات إلى 14 شخصا يشتبه بنشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر عملية قتل الطالبتين السائحتين الاسكندينافيتين في المغرب.

وقال رئيس شرطة شرق غوتلاند، ميشيل كيلدغارد، أمس الخميس، في بيان إن: "الـ 14 شخصا متهمون بانتهاك قانون العقوبات، بمشاركتهم الفيديو عبر فيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى".

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن، والنروجية مارين أولاند ليل 16 على 17 ديسمبر 2018 عندما كانتا تخيمان في جبال الأطلس في جنوب المغرب. وعثر على جثتيهما في اليوم التالي بعد أن تعرضتا لعدة طعنات وقطع الرأس.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك عدته السلطات حقيقيا، يظهر فيه أحد الجناة في جبال الأطلس.

وتتراوح أعمار 6 من المتهمين، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، بين 13 و18 عاما. ويتهم اثنان من هؤلاء بالتعاطف مع الإرهاب.

وشكلت الجريمة المروعة صدمة كبيرة في المغرب حيث تعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد وثاني أكبر قطاع للتوظيف في المملكة، بعد الزراعة.

واعتبرت السلطات المغربية الجريمة "إرهابية" وقد أوقفت 22 شخصا على صلة بالقضية، بينهم 4 اعتبروا مشتبه بهم أساسيين.

المصدر: أ ف ب