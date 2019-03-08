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بومبيو ينفي تورط واشنطن في انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا

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بومبيو ينفي تورط واشنطن في انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا
Reuters ELOISA LOPEZ
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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نفى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تورط الولايات المتحدة والدول الأخرى في الحالات العديدة لانقطاع التيار الكهربائي التي وقعت أمس الخميس في فنزويلا.

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انقطاع الكهرباء في كاراكاس، فنزويلا، 7 مارس 2019
انقطاع تام للتيار الكهربائي في 21 ولاية فنزويلية

وكتب بومبيو على صفحته في توتير: "إن انقطاع التيار الكهربائي والدمار الذي يعاني منه الفنزويليون العاديون، لا يحدث بسبب الولايات المتحدة، ولا بسبب كولومبيا. ولم تسببه لا الإكوادور، ولا البرازيل، ولا أوروبا، أو أي دولة أخرى".

وعبر عن اعتقاده أن أسباب انقطاع الكهرباء في فنزويلا تعود إلى أفعال السلطات الفنزويلية نفسها.

وجرى أمس الخميس في فنزويلا انقطاع تام للتيار الكهربائي في 21 من أصل 23 ولاية فنزويلية، وذلك بسبب حادث تخريب في محطة "غوري" الكهرومائية الأكبر في البلاد. وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الفنزويلية في وقت سابق أن الحادث ناتج عن أعمال تخريبية، واصفة إياه بأنه جزء من حرب الطاقة التي تشن ضد فنزويلا. من جانبه اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بتنظيم هذه الأعمال التخريبية.

ومساء أمس الخميس أعلن المكتب الصحفي للرئيس مادورو عن عودة التيار الكهربائي شرق البلاد.

المصدر: نوفوستي

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