بومبيو ينفي تورط واشنطن في انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا

نفى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تورط الولايات المتحدة والدول الأخرى في الحالات العديدة لانقطاع التيار الكهربائي التي وقعت أمس الخميس في فنزويلا.

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وكتب بومبيو على صفحته في توتير: "إن انقطاع التيار الكهربائي والدمار الذي يعاني منه الفنزويليون العاديون، لا يحدث بسبب الولايات المتحدة، ولا بسبب كولومبيا. ولم تسببه لا الإكوادور، ولا البرازيل، ولا أوروبا، أو أي دولة أخرى".

وعبر عن اعتقاده أن أسباب انقطاع الكهرباء في فنزويلا تعود إلى أفعال السلطات الفنزويلية نفسها.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 8, 2019

وجرى أمس الخميس في فنزويلا انقطاع تام للتيار الكهربائي في 21 من أصل 23 ولاية فنزويلية، وذلك بسبب حادث تخريب في محطة "غوري" الكهرومائية الأكبر في البلاد. وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الفنزويلية في وقت سابق أن الحادث ناتج عن أعمال تخريبية، واصفة إياه بأنه جزء من حرب الطاقة التي تشن ضد فنزويلا. من جانبه اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بتنظيم هذه الأعمال التخريبية.

ومساء أمس الخميس أعلن المكتب الصحفي للرئيس مادورو عن عودة التيار الكهربائي شرق البلاد.

المصدر: نوفوستي