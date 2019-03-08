وزيرة الخارجية النمساوية: سأراقص بوتين مجددا

وصفت وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه شريك جيد في الرقص.

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ونقلت صحيفة "Tiroler Tageszeitung" النمساوية عن الوزيرة كنايسل في خطاب ألقته في الفعاليات المكرسة لعيد المرأة العالمي، قولها إن وسائل الإعلام النمساوية تبحث دائما عن فرصة لإلقاء اللوم عليها بسبب رقصها مع الرئيس بوتين في حفل زفافها الذي جرى في العام الماضي، مشيرة إلى أنه ستظهر لديها في القريب العاجل فرصة أخرى للرقص معه.

وقالت: "من الممكن أن أرقص معه مجددا في الأسبوع القادم. سأزور موسكو. وإنه راقص جيد حقا".

وذكرت الوزيرة أنها رقصت أيضا أثناء حفل زفافها مع نظيرها البريطاني، جيريمي هانت، لكنها اعتبرت قدراته في الرقص أضعف مقارنة مع الرئيس الروسي.

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وأضافت: "ومع كل الاحترام تجاه وزير الخارجية البريطاني فإن بوتين أفضل راقص".

وجرى حفل الزفاف بين وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، ورجل الأعمال، فولفغانغ مايلينغر، في 18 أغسطس 2018. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، آنذاك إن الرئيس بوتين حضر الحفل لمدة ساعة واحدة فقط، مضيفا أنه تمكن من حضور المراسم الرسمية ورفع نخب باللغة الألمانية والرقص مع الوزيرة وتقديم لها ولزوجها الهدايا بهذه المناسبة. وكتب بوتين تهانيه للزوجين على غطاء سيارتهما. وتم مؤخرا بيع هذه السيارة مع توقيع بوتين بالمزاد العلني بمبلغ 20 ألف يورو.

المصدر: نوفوستي