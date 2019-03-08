النواب الأمريكي يتبنى نصا يدين الكراهية والتعصب بعد جدل حول معاداة السامية

بعد نقاشات حادة حول معاداة السامية، تبنى مجلس النواب الأمريكي، بغالبية ساحقة قرارا يُدين خطاب "الكراهية"، على خلفيّة تصريحات لنائبة مسلمة انتقدت دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

ويدين النص، الذي تبناه مجلس النواب أمس الخميس، "التعبير البغيض عن التعصّب المناقض للقيم والتطلّعات الأمريكية".

ولم يتضمن النص أي إشارة إلى النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي المسلمة، إلهان عمر. واتخذ القرار بغالبية 407 أصوات، وعارضه 23 نائبا، جميعهم جمهوريون.

وكان نص القرار يستهدف في الأصل التصدّي لمعاداة السامية، ولكن تمّ توسيعه ليشمل كافّة أوجه التعصّب.

وقد أثارت تصريحات النائبة إلهان عمر، التي قالت فيها إن مناصري إسرائيل يدفعون النواب إلى "الولاء لدولة أجنبيّة"، انتقادات من طرف الديموقراطيين والجمهوريين على السواء.

وأعرب عدد من النواب عن غضبهم، محذرين من أن عمر تلجأ إلى استعارات عفا عليها الزمن بشأن "الولاء المزدوج" لليهود.

وفي فبراير، أثارت إلهان عمر جدلا عندما اتهمت لجنة الشؤون العامة الأمريكيّة الإسرائيلية (أيباك) بتمويل "المسؤولين السياسيين الأمريكيين لكي يكونوا موالين لإسرائيل".

المصدر: أ ف ب