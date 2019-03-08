بريطانيا تمنح موظفة إغاثة معتقلة في إيران الحماية الدبلوماسية

قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت إن بلاده ستقدم الحماية الدبلوماسية لموظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية الأصل نازانين زاغاري-راتكليف.

وأوضح هانت أمس الخميس أن هذه الخطوة، وهي وسيلة قلما تستخدمها الحكومات لتوفير الحماية نيابة عن مواطنيها، لن يكون لها على الأرجح "مفعول السحر" لكنها قد تساعد في قضية زاغاري-راتكليف.

وأضاف: "قررت اليوم أن تتخذ المملكة المتحدة خطوة غير معتادة بشكل كبير باستخدام الحماية الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة إشارة لطهران بأن "سلوكها خاطئ تماما".

وتابع: "ليس من المرجح أن يكون لها (الخطوة) مفعول السحر الذي يقود إلى نتيجة فورية. ولكنها توضح للعالم كلة بأن نازانين بريئة وأن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي عندما يتعرض أحد مواطنيها لمعاملة جائرة".

واعتقلت زاغاري-راتكليف التي تعمل لدى مؤسسة "تومسون رويترز" في أوائل أبريل 2016 في أحد مطارات طهران لدى محاولتها العودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة لأقاربها في إيران.

وقضت محكمة بسجنها 5 سنوات بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران، وهو اتهام نفته عائلتها وكذلك مؤسسة "تومسون رويترز"، التي هي هيئة خيرية مقرها لندن ومستقلة عن شركة "تومسون رويترز" وعن خدمة "رويترز" الإخبارية.

المصدر: رويترز