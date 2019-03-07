رئيس البرازيل سيزور الولايات المتحدة الشهر الجاري

أعلن وزير الخارجية البرازيلي أرنيستو أراوجو أن الرئيس جاير بولسونارو سيزور الولايات المتحدة في 17 – 19 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي بولسونارو نظيره الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة، وسيبحثان انضمام البرازيل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعدما تقدمت بطلب الانضمام إليها في عام 2017.

إقرأ المزيد

يذكر أن جاير بولسونارو فاز في الانتخابات الرئاسية في البرازيل في أكتوبر الماضي، وتولى المنصب رسميا يوم 1 يناير الماضي.

وأعلن بولسونارو أن تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من بين أولويات سياسته الخارجية، وهو معروف بمواقفه اليمينية المحافظة، وأطلقت وسائل الإعلام عليه لقب "ترامب البرازيل" بسبب تشابه مواقفه بمواقف دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي