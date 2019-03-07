أردوغان يرفع شكوى على معارضة تركية

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس شكوى ضد معارضة "شتمته"، وادعت أنه قال إن "الناخبين الذين لا يصوتون له إرهابيون".

وقالت وكالة أنباء "الأناضول"، إن محامي الرئيس التركي رفعوا الشكوى لدى نيابة أنقرة ضد مرال أكشنر وهي رئيسة حزب يميني، بسبب تصريحات لأكشنر أمس في دنيزلي (غرب) خلال تجمع انتخابي لاقتراع 31 مارس.

وقالت المعارضة: "كيف حالكم أيها السكان الأعزاء في دنيزلي الذين يصفكم الرئيس بالإرهابيين؟"، وأضافت "منذ 17 عاما ينتهج هذا الشخص سياسة تقسمنا وتجعلنا نعادي بعضنا البعض".

وأثارت هذه التصريحات غضب أردوغان الذي يتهم خلال تجمعاته اليومية قادة أحزاب المعارضة خصوصا حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المقرب من الأكرد بالتطرف.

وتمت ملاحقة أشخاص في تركيا في السنوات الأخيرة لإهانة شخص أردوغان وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن بين عام وأربعة أعوام.

المصدر: أ ف ب