 
مباشر

خامنئي يعين رئيسا جديدا للسلطة القضائية في إيران

أخبار العالم

خامنئي يعين رئيسا جديدا للسلطة القضائية في إيران
AFP ATTA KENARE
إبراهيم رئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lk1q

أصدر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مرسوما بتعيين إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية.

وأكد خامنئي في مرسومه الصادر اليوم الخميس، على "ضرورة التغيير والتطور في السلطة القضائية، وبداية مرحلة جديدة".

وأشاد خامنئي بخبرات رئيسي في مجال القانون وفاعلية عمله في المناصب السابقة.

وإبراهيم رئيسي (من مواليد عام 1960) محسوب على التيار المحافظ، وهو خبير في القانون وكان مدرّسا في عدة جامعات ومدارس إيرانية. وهو مؤلف عدد من الكتب في مجال القانون والدين.

ومنذ عام 1981 شغل رئيسي مختلف المناصب في السلطة القضائية. وقبل الثورة الإسلامية كان يشارك في النشاط الاجتماعي والصراع ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

وترشح إبراهيم رئيسي لانتخابات الرئاسة الإيرانية عام 2017 عن "جمعية علماء الدين المجاهدين" المحافظة، وخسر أمام الرئيس الحالي حسن روحاني.

المصدر: وكالة "فارس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اتهامات روسية سورية لواشنطن بعرقلة وصول السماعدات إلى مخيم الركبان