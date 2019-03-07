خامنئي يعين رئيسا جديدا للسلطة القضائية في إيران

أصدر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مرسوما بتعيين إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية.

وأكد خامنئي في مرسومه الصادر اليوم الخميس، على "ضرورة التغيير والتطور في السلطة القضائية، وبداية مرحلة جديدة".

وأشاد خامنئي بخبرات رئيسي في مجال القانون وفاعلية عمله في المناصب السابقة.

وإبراهيم رئيسي (من مواليد عام 1960) محسوب على التيار المحافظ، وهو خبير في القانون وكان مدرّسا في عدة جامعات ومدارس إيرانية. وهو مؤلف عدد من الكتب في مجال القانون والدين.

ومنذ عام 1981 شغل رئيسي مختلف المناصب في السلطة القضائية. وقبل الثورة الإسلامية كان يشارك في النشاط الاجتماعي والصراع ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

وترشح إبراهيم رئيسي لانتخابات الرئاسة الإيرانية عام 2017 عن "جمعية علماء الدين المجاهدين" المحافظة، وخسر أمام الرئيس الحالي حسن روحاني.

المصدر: وكالة "فارس"