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اعتقال 28 من "الحريديم" خلال تظاهرة ضد الخدمة العسكرية

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Reuters
اعتقال 28 من "الحريديم" خلال تظاهرة ضد الخدمة العسكرية
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس 28 متشددا دينيا من "الحريديم" خلال تفريقها تظاهرة ضد الخدمة العسكرية.

وفرقت الشرطة بالقوة تظاهرة حاشدة دعا إليها اليهود المتشددون دينيا "الحريديم" أو ما يعرفون بـ"الجناح الأورشليمي" الأكثر تطرفا في القدس، وذلك ضمن الاحتجاجات المستمرة ضد أداء الخدمة العسكرية.

وهذه التظاهرة هي الأكبر بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وهتف المظاهرون بشعارات وصفوا فيها عناصر الشرطة بـ "النازيين"، وشعارات أخرى منها "مرسوم التجنيد مرسوم محرقة"، "السجن ولا الجيش"، "نموت ولا نجند" وفق ما ذكر موقع "واي نت" الإخباري.

و"الجناح الأورشليمي" من الحريديم هم الأكثر تطرفا دينيا، ويناهضون أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل، ويحتجون على خطة حكومية لرفع نسبة المنخرطين في صفوف الجيش الإسرائيلي من المتدينين اليهود، كما أنهم يرفضون الوصول إلى مكاتب التجنيد للحصول على عفو من أداء الخدمة العسكرية كونهم معفيين من ذلك، من منطلق عدم اعترافهم بالتجنيد.

المصدر: موقع "i 24 news" الإسرائيلي

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