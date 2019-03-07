المبعوث الأمريكي: لا نبحث التدخل العسكري في فنزويلا

أعلنت واشنطن أن الإدارة الأمريكية لا تناقش التدخل العسكري في فنزويلا، مؤكدة أنها تجري مفاوضات مع ممثلين عن سلطات الرئيس نيكولاس مادورو، وروسيا لتسوية الأزمة في البلاد.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون فنزويلا، إيليوت أبرامس، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، إن "التدخل العسكري أمر غير مرجو ولا يمثل سبيلا تسلكه الإدارة".

وتابع أبرامس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تناقش التدخل العسكري في فنزويلا: "لم أخض أي محادثات حول هذا الشأن".

وفي سياق آخر، ذكر المبعوث الأمريكي أنه أجرى لقاء مع السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، لمناقشة الأوضاع في فنزويلا.

كما أكد أبرامس أنه التقى مرتين بعيدا عن وسائل الإعلام مع وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات كان يفترض أن تكون سرية.

من جانب آخر، شدد المسؤول الأمريكي على أن صندوق النقد والبنك الدوليين مستعدان لتخصيص مليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الفنزويلي.

المصدر: وكالات