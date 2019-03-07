ريابكوف يزور البرازيل في 11 مارس لمناقشة أزمة فنزويلا

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي" بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سيزور البرازيل يوم 11 مارس لمناقشة الوضع في فنزويلا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله، إن "الزيارة ستجري في الـ 11 من مارس، وأحد مواضيع المباحثات سيكون الوضع في فنزويلا".

وذكرت السفارة الروسية في برازيليا في وقت سابق أنه سيعقد في مدينة كوريتيبا البرازيلية يومي 14 و15 مارس اجتماع لدبلوماسيين من دول مجموعة "بريكس" (روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا)، وقبل ذلك سيلتقي ريابكوف نظيره البرازيلي.

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جدير بالذكر أن البرازيل كانت من بين الدول الأولى التي اعترفت برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا يوم 23 يناير على خلفية احتدام الأزمة السياسية في البلاد.

المصدر: نوفوستي