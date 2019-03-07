"فيلق القدس": نسمع صوت تحطم عظام الأمريكيين في المنطقة

قال نائب قائد "فيلق القدس" إسماعیل قاني، اليوم الخميس، إن الصواريخ الإيرانية تستطيع أن تستهدف السفن الأمريكية في المنطقة بدقة متناهية وتصيبها في الوسط".

وأضاف إسماعيل قاني: "نسمع صوت تحطم عظام الأمريكيين في المنطقة".

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من جهته، أفاد القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري بأن القدرات الدفاعية الإيرانية مدعاة للفخر والاعتزاز.

وقال في كلمة في مدينة تبريز: "تطوير الدفاعات تم بأيادي الشباب المتخصص في جميع المؤسسات العسكرية.. هذه التطورات في تكنولوجيا الصواريخ والمضادات الجوية وما تملكه إيران في مجال الدفاعات الجوية هي صناعات محلية".

كما أكد جعفري أن مهمة الحرس الثوري هي إزالة العقبات التي تواجه مسيرة الثورة الإسلامية، مبينا أن التجربة أثبتت عدم جدوى التهديد العسكري ضد بلاده وعودته بنتيجة عكسية على مُطلقيه.

ولفت اللواء إلى أن "العدو دخل الساحة الفكرية"، داعيا الشباب إلى الرد على هذا النوع من التهديدات والقيام بدوره في هذه الساحة.

المصدر: RT + وكالة إرنا