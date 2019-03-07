"مايكروسوفت" تدق ناقوس الخطر بسبب "هاكرز إيرانيين"

أكد تقرير أعدته شركة "مايكروسوفت" أن الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى قراصنة إيرانيين استهدفت خلال العامين الماضيين مئات الشركات وتسببت بخسائر تصل إلى مئات ملايين الدولار.

وأفادت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية أمس الأربعاء بأن التقرير الذي أعده باحثو الشركة العملاقة يشير إلى أن تلك الهجمات السيبرانية استهدفت أكثر من ألفي موظف في أكثر من 200 مؤسسة، معظمها في الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن الهاكرز الإيرانيين يعملون على اختراق الأنظمة والشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم وسرقة أو حذف بيانات بالغة الأهمية، موضحا أن هجماتهم أضرت بفعالية الشركات العاملة في مجال النفط وصناعة المعدات الثقيلة وكذلك الشركات الدولية العملاقة.

وتضم قائمة الدول المستهدفة كلا من السعودية وألمانيا وبريطانيا والهند والولايات المتحدة وإيطاليا.

ونفذت معظم تلك الهجمات، حسب التقرير، مجموعتا هاكرز تعرفان بـ"هولميوم" وAPT33.

ونقلت "وال ستريت جورنال" عن رئيس مركز المعلومات المرتبطة بالتهديدات في "مايكروسوفت، جون لامبرت، وصفه لهذه الهجمات بأنها "أحداث مضرة للغاية".

من جانبها، نفت إيران على لسان أحد أفراد بعثتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة وقوفها وراء أي هجمات إلكترونية، معتبرة أن تقرير "مايكروسوفت" يخدم أغراض إعلامية وليس دراسة مستقلة.

المصدر: وول ستريت جورنال