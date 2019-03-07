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مرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية يتعهد بتعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد في حال فوزه

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مرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية يتعهد بتعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد في حال فوزه
Reuters / Michael Dalder
المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي في الانتخابات الأوروبية مانفرد ويبر
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توعّد مانفريد ويبر المرشح عن حزب الشعب الأوروبي للانتخابات الأوروبية المقررة في مايو 2019، بإنهاء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا فاز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) وعضو الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا، مانفريد ويبر، في كلمة للمحافظين الألمان: "الجميع يريد علاقات جيدة مع تركيا، والجميع يريد أن يعمل معا عن كثب.. ولكن إذا أصبحت رئيس المفوضية، فسأقوم بإصدار تعليمات إلى المكاتب في بروكسل لإنهاء المحادثات مع تركيا حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ويبر: "لا يمكن أن تصبح تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي".

وتقول تركيا إن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال واحدة من أهم أهدافها الاستراتيجية على الرغم من توقف محادثات الانضمام التي بدأت رسميا في عام 2004 لسنوات.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في شهر أكتوبر أنه قد يجري استفتاء شعبيا حول انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي حال استمرار المفاوضات بشكلها الحالي، معربا عن استيائه من التحيز ضد المسلمين.

المصدر: رويترز

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