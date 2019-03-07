ترامب: يناشد الشيوخ الجمهوريين بالتصويت ضد إلغاء حالة الطوارئ

ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنشقين في الحزب الجمهوري بعدم دعم الديمقراطيين في التصويت على إلغاء إعلانه حالة الطوارئ لتمويل بناء جداره على الحدود مع المكسيك.

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وكتب ترامب على تويتر مناشدا سناتورات الحزب الجمهوري المنشقين: "ابقوا متحدين". وذلك قبل تصويت مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن ينشق فيه أربعة جمهوريين وينضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح إلغاء إجراء ترامب المثير للجدل.

Senate Republicans are not voting on constitutionality or precedent, they are voting on desperately needed Border Security & the Wall. Our Country is being invaded with Drugs, Human Traffickers, & Criminals of all shapes and sizes. That’s what this vote is all about. STAY UNITED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 марта 2019 г.

ورغم أن الديمقراطيين يشكلون أقلية في مجلس الشيوخ، إلا أن دعم الجمهوريين الأربعة لهم سيؤدي إلى تمرير القرار.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اعتمد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة قرارا يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي فرضها ترامب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية يقول إنه يهدف لوقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بلاده.

وبحسب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين فقد تجاوز ترامب صلاحياته عندما قام بتفعيل سلطات خاصة للتغلب على معارضة الكونغرس لتمويل بناء الجدار الحدودي.

وفي حال صوت الجمهوريون إلى جانب الديمقراطيين فإن ذلك سيتسبب بإحراج للرئيس رغم أن التصويت رمزي ويمكن لترامب رده بالاعتراض عليه ومواصلة الحصول على تمويل للجدار.

وفي تغريدته نفى ترامب أن تكون القضية متعلقة بمخاوف دستورية حول تجاوز الرئيس صلاحياته، بحسب ما يزعم الديمقراطيون.

وقال ترامب: "أعضاء مجلس الشيوخ يصوتون على الأمن والجدار الحدودي الضروري للغاية. بلادنا يغزوها مهربو المخدرات والبشر والمجرمون من جميع الأشكال .. هذه هي فحوى التصويت".

المصدر: RT