مجزرة عائلية تصدم اسطنبول

صدمت مدينة اسطنبول التركية صباح اليوم الخميس بمجزرة مروعة، حيث أقدم مواطن تم الإفراج عنه مؤخرا من السجن على قتل 5 أشخاص بينهم نجلان له.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن التركي شناسي غوركان قتل 5 أشخاص في 3 أماكن مختلفة من اسطنبول، ومن بين القتلى نجلاه اللذان كان يقيم معهما في منطقة إسينيورت، أحدهما غوكمان 16 عاما والآخر غوكسال 21 عاما.

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أما باقي ضحايا المجزرة فهم شقيق القاتل، علي خان وابنه إيردال، بالإضافة إلى أخيه الآخر، مهندس غوركان.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن دوافع جرائم القتل المتتالية التي ارتكبها قوركان اليوم لم تعرف بعد.

İHA

وسبق أن أفرجت السلطات التركية عن غوركان منذ حوالي سنة بعد أن أمضى 16 عاما في السجن، إثر إدانته بجريمة قتل شقيقين له على خلفية خلاف مالي.

المصدر: وسائل إعلام تركية