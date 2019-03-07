الحلبوسي يؤكد معارضة العراق لأي عقوبات أو حصار على إيران

أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال زيارته إيران اليوم الخميس، أن بغداد تعارض اي عقوبات وحصار يفرض على إيران.

وقال الحلبوسي الذي استقبله الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في محافظة جيلان شمال البلاد إن تعزيز التعاون بين العراق وإيران سيسهم في استقرار المنطقة.

من جانبه أكد روحاني استعداد طهران للتعاون مع بغداد في المجال الاقتصادي والبنى التحتية، مشيرا إلى أن أمن واستقرار العراق وإيران مترابطان ويؤثران على بعضهما البعض.

كما أوضح الرئيس الإيراني أن التعاون بين البلدين له تأثير على استقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب.

المصدر: RT