 
مباشر

الحلبوسي يؤكد معارضة العراق لأي عقوبات أو حصار على إيران

أخبار العالم

الحلبوسي يؤكد معارضة العراق لأي عقوبات أو حصار على إيران
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljy9

أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال زيارته إيران اليوم الخميس، أن بغداد تعارض اي عقوبات وحصار يفرض على إيران.

وقال الحلبوسي الذي استقبله الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في محافظة جيلان شمال البلاد إن تعزيز التعاون بين العراق وإيران سيسهم في استقرار المنطقة.

من جانبه أكد روحاني استعداد طهران للتعاون مع بغداد في المجال الاقتصادي والبنى التحتية، مشيرا إلى أن أمن واستقرار العراق وإيران مترابطان ويؤثران على بعضهما البعض.

كما أوضح الرئيس الإيراني أن التعاون بين البلدين له تأثير على استقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملايين الخليفي لم تسعفه.. الفشل أوروبيًا يلازم باريس سان جيرمان