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وزير الأمن الإيراني: أحبطنا 3 عمليات إرهابية غرب البلاد

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وزير الأمن الإيراني: أحبطنا 3 عمليات إرهابية غرب البلاد
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وزير الأمن الإیراني محمود علوي
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كشف وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، عن إحباط بلاده 3 عمليات تخريبية كانت تعد لها 3 خلايا إرهابية غربي البلاد.

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وقال علوي في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام حشد من أهالي مدينة آستارا التي زارها بالنيابة عن رئيس الجمهورية، أن خلايا إرهابية تم الكشف عنها وتفكيكها واحدة تلو الأخرى، وجرى خلال الأيام الماضية إحباط عمليات تخريبية كانت تعد لها  3 خلايا إرهابية غربي البلاد، بفضل يقظة الشعب ورجال الأمن .

وأشار وزير الأمن الإيراني من جانب آخر، إلى "أن العدو يسعى من خلال الحظر ورفع الأسعار لإحباط عزيمة الشعب وخفض حضوره في الساحات السياسية والاجتماعية". وتابع قائلا، إن العدو يعمل لفرض ضغوط اقتصادية على البلاد، إلا أنه "وبفضل جهود المسؤولین تمت السيطرة على التلاعب بأسعار العملة الصعبة".

المصدر: وكالات إيرانية

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