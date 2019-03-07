قناة الأقصى الفضائية ترد على نتنياهو!

وصف مدير عام قناة "الأقصى" الفضائية، وسام عفيفة، أعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤسسته "تنظيما إرهابيا" بأنه أمر خطير يستهدف مؤسسة فلسطينية مدنية.

ودعا عفيفة في تصريح صحفي المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية إلى العمل على توفير الحماية اللازمة للقناة التلفزيونية وطواقمها.



ورأى مدير عام القناة الفلسطينية أن المرسوم الإسرائيلي زج بقناة الأقصى "في أتون الدعاية الانتخابية الإسرائيلية"، وأن أطرافا في الحلبة السياسية الإسرائيلية تحاول استغلال الأوضاع في قطاع غزة في "بازار" الانتخابات.

وقع رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو على مرسوم يعلن قناة الأقصى الفضائية التابعة لحماس تنظيما إرهابيا وذلك بسبب استخدام حماس لتاك القناة من أجل تجنيد الإرهابيين إلى صفوفها. pic.twitter.com/a0h7OtRYg8 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 6, 2019

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وقع مرسوما أعلن فيه قناة الأقصى، تنظيما إرهابيا، وبرر الخطوة بـ"استخدام حماس لتلك القناة من أجل تجنيد الإرهابيين".

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية بينت أن حركة "حماس استغلت القناة لنقل رسائل إلى إرهابيين وتجنيد عناصر من الضفة الغربية، وآخرين من حملة الهوية الإسرائيلية في شرقي القدس".

المصدر: وسائل إعلامية